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الغرافة القطري يتعاقد مع فرجاني ساسي لموسمين

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 09:20 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن نادي الغرافة القطري التعاقد مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي ليلتحق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي القادم 2023 / 2024.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي فإن مدة التعاقد مع فرجاني ساسي تمتد لموسمين وحتى عام 2025 على أن يتم تقديمه رسميا خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر النادي اليوم الأربعاء.
وكان فرجاني ساسي لعب في صفوف الدحيل منذ الموسم قبل الماضي قبل أن يعلن الغرافة عن ضمه.

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