تركيب 20 آلة فرنسية لرحي البلاستيك بمقرين

أعلن مسؤولون في مؤسسة التصنيع " الاخضر الكبير"، خلال لقاء انتظم، الثلاثاء، حول تقديم الة لاعادة تدوير البلاستيك، عن تركيب 20 آلة فرنسيّة لرحي القوارير البلاستيكية في العديد من المؤسسات العموميّة والخاصّة بمعتمدية مقرين، قبل شهر سبتمبر 2023.



وأفاد الرئيس المدير العام للمؤسسة، بانوا بيغ، أنّ آلات رحي القوارير البلاستيكية تساهم في تحويل الزجاجات البلاستيكية الشفافة أو الملوّنة إلى رقائق، بهدف دمجها في عملية إعادة تدوير البلاستيك.





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وسيكون تركيب آلات رحي البلاستيك، بحسب بيغ، بمقرين مصحوبا بنظام حوافز يسمح للمجمع بالحصول على نقاط / مكاسب بالدينار، يمكن تجميعها على بطاقة وفاء، وطباعتها على تذكرة أو تحويلها إلى تبرع.



واردف القول "الزجاجات التي يتم تحويلها إلى رقائق أفضل قيمة لكل طن مقارنة بالزجاجة، التي تخرج من مركز الفرز".



وأوضح المسؤول، في ذات السياق، أنّ الالات عبارة عن نظام مكافات يتناسب مع المنهج التعليمي الذي تتبناه الشركة، مؤكدا أن هذا النظام يختلف عن نظام الإيداع (المعمول به بشكل خاص في المانيا)، والذي يتمثل في دفع مساهمة على العبوة والتي يتطلب تنفيذها أداء أفضل، لا سيما، على مستوى التجميع والنشر والمقابل المدفوع للمستهلك.



وأكّد أنّ هذه هي أوّل عمليّة تصدير تنفذها الشركة، التّي تمّ إنشاؤها سنة2017، مشيرا إلى أنّه وقع اختيار تونس على وجه الخصوص بسبب استهلاكها لعبوات بلاستيكية، علاوة على تموقعها ضمن المرتبة الرابعة في العالم على مستوى استهلاك المياه المعبأة، إذ قدر استهلاك التونسيين من المياه المعبأة خلال سنة 2020 ب2700 مليار لتر.



يشار إلى أنّ سرعة آلة رحي القوارير البلاستيكية تقدّر ب30 نفاية في الدقيقة، وتحتل مساحة أقل من متر مربع (0،88 متر مربع) وتحتوي على 5 صناديق تخزين، منها 4 للرقائق عديمة اللون وواحدة للرقائق الملونة.



ويقدر استهلاك هذه الآلات من الطاقة ب2،74 كيلواط / يوم في وضع عدم الاستخدام وب4،86 كيلواط / يوم عند الاستخدام، وهي مجهزة بعدة مستشعرات تتيح التمييز على وجه الخصوص بين مادة العبوة وجمع البيانات، كما أنها متصلة بمنصة في فرنسا تسمح بإدارتها.



وسيتم دعم مؤسسة التصنيع "الاخضر الكبير" في مشروعها في تونس من قبل الشركة التونسية "Lemonplast Recycling" ، التي ستجمع رقائق البلاستيك ودمجها في عملية إعادة التدوير، والتي تمتلك مصنعين في مقرين والمنطقة الصناعية بجبل الوسط، وفق ما أدلى به الرئيس االمدير العام للشركة، يوسف السلامي.



وقال رئيس بلدية مقرين السابق، صفوان فاسي، بالمناسبة، انه سيتم تركيب الات رحي القوارير البلاستيكية في المدارس والكليات في مقرين وكذلك في متاجر العديد من كبار تجار التجزئة في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وكذلك في اثنين او ثلاثة مراكز رياضية تديرها بلدية مقرين.



وذكر في هذا الصدد، أنّه تمّ التوقيع على الاتفاقية المتعلّقة بهذا المشروع (سنة 2019 قبل حل المجالس البلدية)، موضحا ان بلدية مقرين قد وقع اختيارها من قبل بزنس فرانس لتكون بمثابة أرض لهذا المشروع.

يشار الى ان اللقاء كان فرصة لتقديم الصندوق الفرنسي للدراسات ومساعدة القطاع الخاص وخط الائتمان الفرنسي المتاح للشركات التونسيّة الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويسمح هذا الخط، المقدرة قيمته ب30 مليون اورو، بشراء السلع والخدمات المصنعة في فرنسا بسعر فائدة في حدود 2،5 بالمائة سنويا على أكثر تقدير.