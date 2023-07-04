زغوان: متابعة مختلف الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بالوقاية من الحوادث التكنولوجية بالمؤسسات الصناعية

مثّلت متابعة الإجراءات الفنية والقانونية للتوقي من الحوادث التكنولوجية بالمؤسسات الصناعية بولاية زغوان محور جلسة عمل انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية، بإشراف الوالي، محمد العش، وحضور ممثلي مجامع الصيانة والتصرف وطب الشغل وإدارة السلامة بوزارة الصناعة والمصالح الجهوية ذات العلاقة.

وخصّصت هذه الجلسة لتحسيس أصحاب المؤسسات الصناعية خاصّة منها المصنّفة خطرة نتيجة استعمالها لمواد حساسة وتجهيزات دقيقة، بضرورة التوقي من الحوادث الكبيرة التي تتجاوز تأثيراتها حدود المؤسسة لتهّدد سلامة المؤسسات المجاورة والعاملين فيها، ودعوتهم إلى المزيد الاعتناء بالسلامة المهنية، والالتزام بالسلامة المهنية من خلال تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية، وتنظيم دورات تكوينية للتعريف بالجوانب الفنية للتوقي من الحوادث الكبرى داخل المؤسسات.

وذكر مدير تفقدية طب الشغل، محسن المرناوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم في غضون هذا الشهر تنظيم ندوة علمية بحضور مختصين في المجال القانوني والتقني للتعريف بالإجراءات الفنية والقانونية للتوقي من الحوادث الخطيرة بالمؤسسات، كما ستتولى تفقدية طب الشغل ومعهد الصحة والسلامة المهنية وإدارة السلامة بوزارة الصناعة إبرام اتفاقية نموذجية مع مجمع التصرف والصيانة ببئر مشارقة وجبل الوسط، الذي يضم 135 مؤسسة صناعية، لضبط الإجراءات المتعلّقة بالإحاطة الفنية بالمؤسسات وهي أول اتفاقية يتم إبرامها بتونس، وفق تأكيده.