أريانة: انطلاق أشغال هدم وإعادة بناء المدرسة الابتدائية "رواد 1" بكلفة 2.9 مليون دينار

بعد معاناة تواصلت سنوات عديدة، انطلقت أشغال هدم وإعادة بناء المدرسة الابتدائية "رواد 1" بولاية أريانة بكلفة جملية تقدر بـ 2.9 مليون دينار.

وتعد مدرسة "رواد 1" أقدم مدرسة بمنطقة رواد إذ يعود بناؤها إلى سنة 1960 وتؤم حوالي 1100 تلميذ، إلّا أنّها تعاني من تسرب مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار التي تغمر بصفة دورية ساحتها وأقسامها، ما يؤدي إلى توقف الدروس فيها لفترات متفاوتة إلى أن تتولى مصالح الديوان الوطني للتطهير شفط المياه المتراكمة.

يذكر أنّ وزير التربية محمد علي البوغديري أدى يوم 27 فيفري 2023، زيارة تفقد إلى المدرسة الابتدائية "رواد1" عاين خلالها المشاكل التي تعيشها ووعد بإخضاعها للتهيئة وإعادة البناء.