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عائدات صادرات زيت الزيتون ترتفع ب 36،9 بالمائة مع موفى ماي الفارط رغم تراجع الكميات المصدرة

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 13:05 قراءة: 1 د, 3 ث
      
ارتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 36،9 بالمائة، منذ انطلاق موسم 2022/2023، مع موفى ماي 2023، لتبلغ 2،1 مليار دينار وذلك رغم تراجع حجم الصادرات بنسبة 9،8 بالمائة (132،5ألف طن).

وأوضح المرصد الوطني للفلاحة، وفق نشريته الشهرية الصادرة، مؤخرا، أن 87 بالمائة منها متأتية من عائدات صادرات زيت الزيتون السائب مقابل 13 بالمائة فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب (الكميات المصدرة لزيت الزيتون المعلب مثلت 10 بالمائة).

...

وارتفع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير، بنسبة 52 بالمائة خلال موسم 2022-2023، مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي(2021-2022).
واستأثرت السوق الأوروبية بأكبر حصة من حجم صادرات زيت الزيتون بنسبة 77 بالمائة ، تليها أمريكا الشمالية (16 بالمائة) وإفريقيا (5 بالمائة).
واحتلت اسبانيا المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول المستوردة لزيت الزيتون التونسي بنسبة 45 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2022/2023 ، تليها إيطاليا (25 بالمائة ) والولايات المتحدة الأمريكية (12 بالمائة ).
وبلغ حجم صادرات زيت الزيتون البيولوجي ، نحو 41،3 ألف طن في موفى شهر ماي 2023 ، بقيمة ناهزت 719،8 مليون دينار. ومع ذلك ، فإن حجم زيت الزيتون البيولوجي المعلب لم يتجاوز 3 بالمائة من الحجم الإجمالي لزيت الزيتون المصدر.
وتجدر الإشارة إلى أن الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون البيولوجي، هي إيطاليا بحصة 52،5 بالمائة وإسبانيا (36،3 بالمائة) وفرنسا (7،9 بالمائة).


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