انطلاق اختبارات دورة المراقبة لبكالوريا 2023 بمختلف ولايات الجمهوريّة

شرع مجموع 40ألفا و748 تلميذا مؤجلا بمختلف ولايات الجمهورية، بداية من اليوم الإثنين وإلى غاية 6 جويلية الجاري، في إجتياز إمتحانات دورة المراقبة لباكالوريا 2023، موزّعين إلى 37 ألفا و264 مرشحا بالمعاهد العمومية، و2609 مرشحا بالمعاهد الخاصة.
ولاية المنستير:
انطلقت دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بولاية المنستير بمشاركة 2135 مترشحا ومترشحة من المؤجلين من جميع الشعب موزعين على 30 مركزا للاختبارات الكتابية بمختلف المعتمديات، وفق المندوب الجهوي للتربية بالمنستير الحبيب الحدادي.
ولاية المنستير:
انطلقت دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بولاية المنستير بمشاركة 2135 مترشحا ومترشحة من المؤجلين من جميع الشعب موزعين على 30 مركزا للاختبارات الكتابية بمختلف المعتمديات، وفق المندوب الجهوي للتربية بالمنستير الحبيب الحدادي.
وواكب المدير العام للتفقدية العامة لبيداغوجية التربية بوزارة التربية خميس بوعلي مختلف مراحل انطلاق دورة المراقبة في مركز الإيداع بالمندوبية الجهوية للتربية أين عاين عملية إخراج المواضيع بداية من الساعة الرابعة والنصف صباحا تباعا حسب المسالك الموجودة بالجهة ثم في مركز الاختبارات الكتابية بالمدرسة الإعدادية الإمتياز.
وثمّن من جهته والي المنستير المنذر بن سيك علي على هامش زيارة أداها اليوم إلى مركز الاختبارات الكتابية بالمدرسية الإعدادية الإمتياز بالمنستير الجهود التي تبذلها الإطارات التربوية والإطارات العمالية التي تسهر على حسن سير هذا الامتحان الوطني بمختلف مراكز الاختبارات بالجهة.
ولاية بن عروس:
فتحت جميع المراكز الكتابية لامتحان الباكالوريا في ولاية بن عروس أبوابها صباح اليوم لاستقبال المرشحين المؤجلين لدورة المراقبة والبالغ عددهم 2589 مترشحا يتوزعون على 2334 مترشحا من المعاهد العمومية، و202 من المعاهد الخاصة و53 مترشحا بصفة فردية، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للتربية، حسناء المعافي، وكالة تونس أفريقيا للانباء
وخصّصت المندوبية، وفق ذات المصدر، 26 مركز اختبار كتابي لاستقبال المرشحين الذين يتوزعون على 445 مترشحا من شعبة الآداب، و133 مترشحا من شعبة الرياضيات، و455 مترشحا من شعبة العلوم التجريبية، و973 مترشحا من شعبة الاقتصاد والتصرف، و253 مترشحا من شعبة العلوم التقنية، و319 مترشحا من شعبة علوم الاعلامية، و6 مترشحين عن شعبة الرياضة، علما أنه تم تسجيل حالتين خاصتين من بين المترشحين نتيجة طارئ صحي يتمتع الأول بتلميذ كاتب والثاني بإضافة ثلث الوقت.
ولاية قفصة:
استقبل 30 مركز اختبار بولاية قفصة اليوم إجمالي 1342 مترشّحا لدورة التدارك لامتحانات البكالوريا، من بينهم 3 حالات استثنائيّة تتمتع بإضافة ثلث الوقت وتوفير قاعة خاصة مع الاستعانة بكاتب، كما سيجتاز مترشحين اثنين الامتحان بالسجن المدني بقفصة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بالجهة وجيه الاجري.
ولاية توزر:
ينطلق نحو 575 تلميذا بولاية توزر، اليوم الاثنين، في اجتياز اختبارات دورة التدارك من امتحان الباكالوريا أي بنسبة 35,45 بالمائة من مجموع التلاميذ الذين تقدموا للامتحان خلال السنة التربوية الحالية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية محمد الدريدي.
ويتوزّع المترشحون لهذه الدورة على 10 مراكز اختبار أكبرها معهد أبو القاسم الشابي بتوزر الذي يضم 146 تلميذا مؤجلا، ثم معهد الامتياز بتوزر بـ 77 مؤجلا، ومعهد 2 مارس بدقاش بـ 73 تلميذا، ومعهد المحاسن بـ 44 تلميذا، ثم معهد حامة الجريد بـ 14 مترشحا، ومعهد البشير خريف بنفطة 48 مترشحا، ومعهد نفطة 70 مترشحا (حل في المركز الثاني في نسبة النجاح خلال الدورة الأولى بعد المعهد النموذجي)، فيما يضمّ معهد حزوة 27 تلميذا لدورة التدارك، ومعهد تمغزة 35 تلميذا، الى جانب 25 مترشّحا من المعاهد الخاصة والمترشحين بصفة فردية.
ولاية بنزرت:
فتحت المراكز الاختبارات الـ27 بولاية بنزرت أبوابها، اليوم الاثنين، لاستقبال المترشحين لاجتياز دورة التدارك لامتحان الباكالوريا والبالغ عددهم 2047 تلميذا وتلميذة موزعين بين 1853 مترشّحا عن المدارس العمومية، و155 مترشحا عن المدارس الخاصة، و39 مترشحا بصفة فردية، وفق المندوب الجهوي للتربية ببنزرت محمد كسوري
ويتوزع المترشحون حسب الشعب إلى شعبة الاداب بـ 490 تلميذا وتلميذة و99 مترشحا عن شعبة الرياضيات و346 مترشحا عن شعبة العلوم التجريبية، و746 مترشحا عن شعبة الاقتصاد والتصرف، و258 مترشحا عن شعبة العلوم التقنية، و100 مترشح عن شعبة علوم الإعلامية، و8 مترشحين عن شعبة الرياضة.
ولاية زغوان:
تقدم 689 تلميذا مؤجّلا بولاية زغوان اليوم لاجتياز اختبارات دورة المراقبة لامتحانات الباكالوريا في 10 مراكز امتحان بالجهة، وذلك من جملة 2094 مترشّحا للموسم الدراسي 2022 - 2023 أي بنسبة 32.9 بالمائة.
وأكّد رئيس مصلحة تقييم الامتحانات للمرحلة الإعدادية والثانوية بمندوبية التربية، محمد البوصيري، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم اتخاذ كافة التدابير على المستوى التنظيمي والحضور الدائم للمراقبين، لإجراء الاختبارات في ظروف ملائمة، ولم تسجّل لجنة مراقبة الامتحانات ما من شأنه أن يمس من سلامة الامتحانات بكافة المراكز.
ولاية القصرين:
شرع 1970 تلميذا مؤجلا بولاية القصرين اليوم في إجتياز امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 2023 وذلك في 29 مركز إختبار موزعة على مختلف معتمديات الولاية، وفق رئيس مصلحة التقييم والإمتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين مروان منصري.
وأوضح منصري أن المترشحين بلهذه الدورة يتوزعون حسب الشعب كالتالي: شعبة الآداب تأجل بها 909 مترشحا اي بنسبة 42.92 بالمائة ، وشعبة الرياضيات تأجل بها 44 تلميذا اي بنسبة 25.43 بالمائة، وشعبة العلوم التجريبية تأجل بها 365 تلميذا اي بنسبة 29.15 بالمائة وشعبة الإقتصاد والتصرف تأجل بها 393 مترشحا اي بنسبة 32.48 بالمائة، وشعبة العلوم التقنية تأجل بها 180 مترشحا اي بنسبة 36.89 بالمائة، وشعبة علوم الإعلامية تأجل بها 68 مترشحا اي بنسبة 34.52 بالمائة وشعبة الرياضة تأجل بها 11 مترشحا اي بنسبة 34.38 بالمائة.
وبخصوص الحالات الإستثنائية، بيّن ذات المصدر أنها في حدود 3 حالات تم تمكينها من قاعة خاصة وإضافة ثلث الوقت القانوني وتوفير تلميذ كاتب.
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