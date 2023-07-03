انطلاق اختبارات دورة المراقبة لبكالوريا 2023 بمختلف ولايات الجمهوريّة

شرع مجموع 40ألفا و748 تلميذا مؤجلا بمختلف ولايات الجمهورية، بداية من اليوم الإثنين وإلى غاية 6 جويلية الجاري، في إجتياز إمتحانات دورة المراقبة لباكالوريا 2023، موزّعين إلى 37 ألفا و264 مرشحا بالمعاهد العمومية، و2609 مرشحا بالمعاهد الخاصة.



ولاية المنستير:

انطلقت دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بولاية المنستير بمشاركة 2135 مترشحا ومترشحة من المؤجلين من جميع الشعب موزعين على 30 مركزا للاختبارات الكتابية بمختلف المعتمديات، وفق المندوب الجهوي للتربية بالمنستير الحبيب الحدادي.



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