عدد من مكاتب البريد تؤمن حصّة عمل مسائية خلال الفترة الصيفية كامل أيّام الأسبوع

أفاد البريد التونسي أنه سيتم بداية من، الإثنين 03 جويلية 2023، وإلى غاية، 31 أوت 2023، فتح مجموعة من مكاتب البريد لتأمين حصّة عمل مسائية، بالإضافة لتوقيت عملها العادي، وذلك كامل أيّام الأسبوع.

أخبار ذات صلة: التوقيت الصيفي لفتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية ...



وأوضح البريد التونسي، في بلاغ أصدره، الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي حرصا منه على مزيد تمكين حرفائه من قضاء شؤونهم خلال الفترة الصيفية، ويهم هذا التوقيت مكاتب البريد التالية:



...





- مكتب بريد الناظور- جربة: من الساعة 17.30 إلى الساعة 20.30.

- مكتب بريد ياسمين الحمامات: من الساعة 18.00 إلى الساعة 21.00.

- مكتب بريد نابل المرازقة: من الساعة 18.00 إلى الساعة 21.00.

- مكتب بريد قليبية: من الساعة 18.00 إلى الساعة 21.00.

- مكتب بريد سوسة سيزار: من الساعة 17.00 إلى الساعة 21.00.

- مكتب بريد حمام سوسة الشاطىء: من الساعة 17.00 إلى الساعة 21.00.

- مكتب بريد القنطاوي: من الساعة 17.00 إلى الساعة 21.00.

- مكتب بريد المنستير: من الساعة 18.00 إلى الساعة 21.00.

- مكتب بريد المهدية المنطقة السياحية: من الساعة 17.30 إلى الساعة 20.30.

- مكتب بريد طبرقة: من الساعة 17.00 إلى الساعة 21.00.



وأشار البريد التونسي، في البلاغ ذاته، إلى أن مكاتب البريد الموجودة بالمساحات التجارية الكبرى تواصل عملها خلال الفترة المسائية وذلك حسب نشاط هذه الفضاءات.

