التوقيت الصيفي لفتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية





بداية من يوم الإثنين 03 جويلية 2023 وإلى غاية 31 أوت 2023





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يعلم البريد التونسي حرفاءه أن التوقيت الصيفي لفتح مكاتب البريد بداية من يوم الإثنين 03 جويلية 2023 وإلى غاية يوم 31 أوت 2023 سيكون على النحو التالي:



أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة السابعة والنصف صباحا (07.30) إلى الساعة الواحدة زوالا (13.00)،



يوم الجمعة: من الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30).





وفيما يتعلق بمكاتب البريد الخصوصية، فإن توقيت العمل سيكون كالآتي:



يعمل مكتب بريد مطار تونس قرطاج الدولي بصفة مسترسلة دون انقطاع كامل أيام الأسبوع 24 ساعة/24.



يؤمن مكتب بريد مطار المنستير الدولي ومكتب بريد مطار جربة- جرجيس ومكتب بريد مطار النفيضة ومكتب بريد مطار توزر ومكتب بريد مطار طبرقة ومكتب بريد مطار صفاقس - طينة حصة عمل مسترسلة كامل أيام الأسبوع حسب نشاط الطيران.



وتؤمن وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية حصة عمل من الساعة من الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30) من يوم الإثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30) يوم الجمعة.

مع العلم أن 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15).



