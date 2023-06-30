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بطولة فرنسا: انطلاق الموسم الكروي الجديد يوم 11 أوت

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 09:06 قراءة: 1 د, 11 ث
      
حددت رابطة البطولة الفرنسية لكرة القدم امس الخميس، تاريخ 11 أوت المقبل موعدا لانطلاق مباريات البطولة المحلية للموسم 2023/ 2024.
وذكرت الرابطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن باريس سان جرمان حامل اللقب سيستهل الموسم بمواجهة فريق
لوريان في الجولة الأولى أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أوت المقبل على ملعب حديقة الأمراء، ومن ثم سينتقل لملاقاة تولوز على أرض الأخير في الجولة الثانية، قبل أن يستضيف فريق لانس في الجولة الثالثة يوم 26 أوت، ومن ثم يلعب باريس مع ليون في دربي البطولة الفرنسية يوم 3 سبتمبر المقبل .
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ويستضيف باريس سان جيرمان اثر ذلك نيس يوم 15 أو 16 سبتمبر ثم يلاقي مرسيليا في كلاسيكو الكرة الفرنسية يوم 24 من
الشهر نفسه.
وبحسب القرعة التي سحبت امس، سيلعب في الجولة الأولى ستراسبورغ مع ليون، ورين مع ميتز، ونانت مع تولوز، ومرسيليا مع ريمس، وبريست مع لينس، ومونبلييه مع لوهافر، ونيس مع ليل، وكليرمون أمام موناكو.
وسيشهد البطولة الفرنسية موسم 2023/ 2024 تواجد 18 فريقا بدلا من 20.
وقد نزلت 4 فرق في الموسم الماضي، وهي أندية أنجيه وأجاكسيو وتروا وأوكسير إلى بطولة الدرجة الثانية، فيما صعد كل من لوهافر وميتز إلى بطولة الدرجة الأولى.
يشار إلى ان باريس سان جيرمان توج بلقب البطولة الفرنسية للموسم الماضي، للمرة الـ11 في تاريخه والتاسعة في السنوات الـ11 الأخيرة.


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