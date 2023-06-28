بطولة مودينا للتنس - معز الشرقي يصعد الى ثمن النهائي لملاقاة البرازيلي البرازيلي تياغو مونتيرو

بلغ لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 310 عالميا الدور ثمن النهائي لبطولة مودينا الايطالية التي تقام على ملاعب ترابية بفوزه في مباراة الدور السادس عشر امس الثلاثاء على الامريكي اوليفيي كراوفورد المصنف 273 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-5).

وسيلاقي معز الشرقي في الدور ثمن النهائي المقرر اليوم الاربعاء البرازيلي تياغو مونتيرو المصنف 96 عالميا.

