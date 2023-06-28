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مونديال كرة اليد للاواسط المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الاسباني 29-40

Publié le Mercredi 28 Juin 2023 - 13:50 قراءة: 0 د, 37 ث
      
خسر المنتخب التونسي للاواسط لكرة اليد امام نظيره الاسباني بنتيجة 29-40 في المباراة التي اقيمت اليوم الاربعاء بقاعة ماكس شميلينغ بالعاصمة الالمانية برلين لحساب الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز بين 9 و16 ضمن بطولة العالم للفئة العمرية تحت 21 عاما.

وسيلاقي المنتخب التونسي في مباراته الثانية ضمن هذا الدور الترتيبي غدا الخميس بقاعة ماكس شميلينغ ببرلين نظيره البرازيلي الذي كان قد خسر امام نظيره الفرنسي اليوم ايضا بنتيجة 21-35.

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وكان المنتخب التونسي انهى الدور الرئيسي في المركز الرابع والاخير ضمن المجموعة الاولى بلا رصيد من خسارتين امام كرواتيا بنتيجة 23-36 وفرنسا بنتيجة 31-42.
وفي الدور الاول، تحصل المنتخب التونسي على المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية من فوزين على منتخبي ليبيا بنتيجة 31-22 والجزائر بنتيجة 27-22 وخسارة امام منتخب المانيا بنتيجة 31-46.


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