كتائب القسام تكشف تفاصيل تسليم 3 جثامين للاحتلال وتوجه مطالب للوسطاء والصليب الأحمر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690606747db442.19391347_hjpigfomqknle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 14:07 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى الاحتلال الموجودين داخل الخط الأصفر، مشيرة إلى أن العمليات ستتم “في وقت متزامن وفي كل الأماكن”، ضمن جهودها لإنهاء هذا الملف.

وطالبت الكتائب، عبر منصة “تلغرام”، الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتوفير المعدات والطواقم اللازمة للإسهام في انتشال الجثث كافة بصورة متزامنة وآمنة، حفاظا على الكرامة الإنسانية وتسهيلا لعمليات التسليم.



وأضافت “القسام” أنها، وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث، قدمت أمس 3 عينات من جثامين مجهولة الهوية لإسرائيل كعرض لتسريع الإجراءات، إلا أن قوات الاحتلال رفضت تسلّم العينات وأصرت على تسلّم الجثامين لفحصها، فتم تسليمها “لقطع الطريق على ادعاءات العدو”، بحسب بيان الكتائب.

دخول المعدات

وضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، سلمت “حماس” 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 19 أسيرا من أصل 28، حتى الخميس، معظمهم إسرائيليون حسب ما أعلنت.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع “حماس” بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل في غزة.

والأسبوع الماضي، سمحت إسرائيل بدخول معدات للبحث عن جثامين الأسرى القتلى، وفق ما أكده إعلام إسرائيلي، في وقت تمنع فيه دخول آليات ثقيلة للقطاع لانتشال آلاف الجثامين التي تعود لفلسطينيين مفقودين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها خلال الحرب.

المصدر: الجزيرة


