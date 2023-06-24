الرابطة الاولى لكرة القدم - النجم الساحلي على بعد نقطة واحدة من اللقب

قطع النجم الرياضي الساحلي خطوة عملاقة نحو احرازه للقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، اثر فوزه مساء اليوم السبت على ضيفه النادي الافريقي بهدفين دون رد، وذلك قبل جولتين من نهاية مشوار مرحلة التتويج.



وجاء هدفا النجم الرياضي الساحلي عن طريق أسامة عبيد في الدقيقة 45 من ضربة جزاء، وياسين الشماخي في الدقيقة 62





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وعلى اثر هذا الفوز عزز النجم الرياضي الساحلي موقعه في الصدارة برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه المباشر الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني الذي فاز بدوره على ضيفه النادي الرياضي الصفاقسي بهدف دون رد، من توقيع غيث الوهابي في الدقيقة 26، من اللقاء الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس.



ولاحراز لقب البطولة الغائب عن خزائن فريق جوهرة الساحل منذ موسم 2015 - 2016 يكفي النجم الرياضي الساحلي نقطة التعادل في الجولتين القادمتين، حين يلاقي خارج ميدانه اتحاد بن قردان في الجولة 13، والأولمبي الباجي على ميدانه في الجولة 14 والأخيرة، أو تعثر الترجي الرياضي التونسي في احدى مبارتيه القادمتين أمام النادي الافريقي في الجولة 13، واتحاد تطاوين خارج ميدانه.



الرابطة المحترفة الأولى: مجموعة التتويج - الجولة 12 - النتائج والترتيب



في ما يلي كامل نتائج مباريات الجولة 12 التي أقيمت على دفعتين أمس الجمعة واليوم السبت، والترتيب:



الجمعة 23 جوان

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 3

محمد امين بوزيان(68) حسام تقا(83) يوسوفا عومارو (90+1)

اتحاد بن قردان 1

وضاح الزايدي (11)



في ملعب تطاوين

اتحاد تطاوين 1

صابر الهمامي (33 ض ج)

الاولمبي الباجي 2

مالك شويخ (8) ريتشار كاساغا (68)



اليوم السبت

في الملعب الأولمبي بسوسة:

النجم الرياضي الساحي 2

أسامة عبيد (45) ض ج - ياسين الشماخي(62)

النادي الافريقي صفر



في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي 1

غيث الوهابي (26 )

النادي الرياضي الصفاقسي 0



الترتيب.



ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 30 12 8 3 1 14 3

2-الترجي الرياضي 24 12 6 2 4 14 9



3-النادي الافريقي 23 12 6 4 2 15 8

4-الاتحاد المنستيري 22 12 5 3 4 19 12

5-اتحاد بن قردان 20 12 5 2 5 17 14

6-الاولمبي الباجي 16 12 4 2 6 8 12

7-النادي الصفاقسي 14 12 3 4 5 7 9

8-اتحاد تطاوين 4 12 0 2 10 5 32

