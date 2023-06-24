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تونس ترفع قدرتها على تغطية الواردات الى ثلاثة ارقام بتوفر احتياطي من العملة الصعبة ب 1ر23 مليار دينار

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 16:26 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تخطت قدرة احتياطيات النقد الاجنبي لدى البنك المركزي التونسي على تغطية واردات تونس، الرقمين لتبلغ 100 يوم في ظل توفر إحياطيات نقدية اجنبية بقيمة 1ر23 مليار دينار.

وتراجعت قدرة تونس على تغطية وارداتها منذ مطلع العام الجاري وسط توقعات عديد الاقتصاديين بان تونس ستجابه تدهورا في قدرتها على تغطية الواردات خاصة في ظل تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 9ر1 مليار دولار.

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وحصلت تونس مع موفي الاسبوع الجاري، اي امس الجمعة، على يومين اضافيين من خلال تعبئة مبلغ 424 مليون دينار علما وان عدد الايام كان يوم الخميس 22 جوان 2023 عند مستوى 98 يوما و قدر بنحو 122 يوما وفق بيانات يوم 23 جوان 2022.

وتاتي هذه البيانات اسبوعا بعد اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي التونسي يوم 16 جوان 2023، والذي لفت فيه الى تحسن احتياطيات الصرف لتبلغ 8ر22 مليار دينار يوم 14 جوان 2023 أي ما يعادل 97 يوما من التوريد بعد بلوغها 93 يوما مع موفي افريل 2023.

وارجع المجلس التحسن المسجل، انذاك، الى تعبئة القسط الأول للقرض المحصل من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير الدي صادق عليه مجلس النواب مطلع جوان 2023.


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