منوبة: تحقيق نسبة بـ39,30 بالمائة في الدورة الرئيسية للباكالوريا

بلغت نسبة النجاح في التعليم العمومي في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا بولاية منوبة 39,30 بالمائة وذلك بعد نجاح 1606 تلميذا، 60,54 بالمائة منهم اناث، وذلك من جملة 4087 مترشحا، لتحتل بذلك الجهة المرتبة 15 على المستوى الوطني ضمن ترتيب 26 مندوبية، وفق اورتها، اليوم السبت، معطيات المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.

وتصدرت شعبة الاقتصاد والتصرف النتائج حسب الشعب، بعدد 424 ناجحا وناجحة بنسبة 26,14 بالمائة، ثم شعبة العلوم التجريبية بعدد 322 ناجحا، بنسبة 19,85 بالمائة، ثم العلوم التقنية بعدد 250 ناجحا، بنسبة 15،41 بالمائة، فعلوم الاعلامية بعدد 238 ناجحا، فالرياضيات ب 195 ناجحا بنسبة 12،02 بالمائة، فالآداب ب 166 ناجحا بنسبة 10،23 بالمائة، واخيرا شعبة الرياضة بمعهد منوبة بـ27 ناجحا وناجحة بنسبة 1،66 بالمائة من إجمالي الناجحين.

اما على مستوى المعاهد فقد تصدر المعهد النموذجي الترتيب ، بنسبة 100 بالمائة نجاح(111 تلميذ) ، ثم معهد دوار هيشر بنسبة 59,52 بالمائة ، فمعهد وادي الليل بنسبة 48,18 بالمائة ، ومعهد الشباب بدوار هيشر بنسبة 45,21 بالمائة ، ثم معهد منوبة بنسبة34,26 بالمائة.

وقد حقّق عدد من المترشّحين معدلات هامة وكان أعلى معدل بالجهة 18,96 تحصلت عليه التلميذة ياسمين السبعي من المعهد النموذجي بمنوبة في شعبة الرياضيات ، ثم صفاء عويني بحصولها على معدل 18،62 في شعبة العلوم التجريبية من نفس المعهد، و كان أحسن معدل في شعبة الاقتصاد والتصرف 18،05 من نصيب التلميذ ازر العبيدي من معهد الفارابي بالمرناقية وهو صاحب اعلى معدل على المستوى الوطني.



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كما حصل التلميذ ريان اللقلاق من معهد ابن ابي الضياف بمنوبة على معدل 17،95 في شعبة علوم الإعلامي، وحصل من نفس المعهد التلميذ إيهاب حمراني على معدل 17،05 في شعبة العلوم التقنية، كما كان أحسن معدل جهوي في شعبة الرياضة 16,15 من نصيب التلميذة امنة الهمامي من معهد منوبة، وكان أفضل معدل في شعبة الآداب وهو 14،83 من نصيب التلميذة اسراء يحياوي من معهد شارع الاستقلال بوادي الليل .

يذكر أن الدورة الرئيسة فد سجلت حسب معطيات المندوبية الجهوية للتربية 13 حالة غش تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق اصحابها.