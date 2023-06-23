باكالوريا 2023| وزير التربية: المؤسسات التربوية العمومية لها الريادة في النجاح لكن لابد من الاهتمام بها أكثر في المناطق الداخلية

شدد وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة، على ضرورة الاهتمام أكثر بالمؤسسات التربوية العمومية في المناطق الداخلية بالنظر إلى النتائج الهزيلة المسجلة في عدد من الولايات الداخلية في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023.
وقال البوغديري في تصريح عبر الهاتف ل(وات) عقب الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023، إن "المؤسسات العمومية لها الريادة في النجاح في الباكالوريا لكن لابد من مزيد الاهتمام بها خاصة في المناطق الداخلية مثل القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان وجندوبة وغيرها".
ودعا إلى ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذه النتائج "المتواضعة" والنظر في سبل معالجتها، مؤكدا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على تركيز العناية أكثر على المؤسسات التربوية بهذه الجهات.
وقال البوغديري في تصريح عبر الهاتف ل(وات) عقب الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023، إن "المؤسسات العمومية لها الريادة في النجاح في الباكالوريا لكن لابد من مزيد الاهتمام بها خاصة في المناطق الداخلية مثل القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان وجندوبة وغيرها".
ودعا إلى ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذه النتائج "المتواضعة" والنظر في سبل معالجتها، مؤكدا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على تركيز العناية أكثر على المؤسسات التربوية بهذه الجهات.
يشار إلى ولاية القصرين جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث نسب النجاح بتسجيلها أدنى نسبة نجاح في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 بنسبة 23.65 بالمائة وقفصة في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة 25.38 بالمائة وقبلها جندوبة بنسبة 27.52 بالمائة. في المقابل احتلت ولايات صفاقس وسوسة وأريانة أولى المراكز في نسب النجاح.
ودعا وزير التربية المؤجلين الى دورة المراقبة في باكالوريا 2023 إلى بذل مزيد الجهد والعمل وتشخيص النقائص وإصلاحها من أجل التدارك، قائلا "أتمنى النجاح للمؤجلين، أما بالنسبة لمن لم يسعفهم الحظ فالحياة مستمرة ويمكنهم المثابرة والنجاح السنة القادمة".
وتنطلق الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة لامتحان الباكالوريا يوم 3 جويلية القادم وتتواصل على مدى 4 أيام لتنتهي يوم 6 جويلية المقبل. وسيقع الإعلان عن نتائج دورة المراقبة يوم 16 جويلية المقبل.
ويجتاز دورة المراقبة 37 ألفا و264 مرشحا بالمعاهد العمومية، و2609 مرشحا بالمعاهد الخاصة، حسب معطيات نشرتها اليوم وزارة التربية.
وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للموسم الحالي 36.38 بالمائة من اجمالي نحو 138 ألف مترشح ما بين القطاع العام والخاص والمشاركة الفردية.
وقد احتلت المعاهد العمومية المركز الأول في قائمة الناجحين حيث بلغت نسبتهم 41.50 بالمائة، تليها المعاهد الخاصة بنسبة ضعيفة تقدر بـ9.91 بالمائة.
مع العلم أنه تقدم لاجتياز امتحان الباكالوريا حضوريا عن المعاهد العمومية 110 آلاف و792 مرشحا، و16 ألف و829 مرشحا عن المعاهد الخاصة.
وقد اعتبر البوغديري ان النسبة العامة للناجحين في الدورة الرئيسية "مألوفة"، آملا في ارتفاع نسبة النجاح بين الدورتين.
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