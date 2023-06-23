باكالوريا 2023| وزير التربية: المؤسسات التربوية العمومية لها الريادة في النجاح لكن لابد من الاهتمام بها أكثر في المناطق الداخلية

شدد وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة، على ضرورة الاهتمام أكثر بالمؤسسات التربوية العمومية في المناطق الداخلية بالنظر إلى النتائج الهزيلة المسجلة في عدد من الولايات الداخلية في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023.

وقال البوغديري في تصريح عبر الهاتف ل(وات) عقب الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023، إن "المؤسسات العمومية لها الريادة في النجاح في الباكالوريا لكن لابد من مزيد الاهتمام بها خاصة في المناطق الداخلية مثل القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان وجندوبة وغيرها".

ودعا إلى ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذه النتائج "المتواضعة" والنظر في سبل معالجتها، مؤكدا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على تركيز العناية أكثر على المؤسسات التربوية بهذه الجهات.





...