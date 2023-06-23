فريد بلحاج في لقائه بودن يؤكد تخصيص البنك الدولي 500 مليون دولار سنويا لتنفيذ المشاريع في تونس

أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، اثر لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، مساء الخميس، بالقصبة، أن البنك سيمول، خلال السنوات القادمة، عدة مشاريع في تونس بقيمة 500 مليون دولار في كل سنة.



وأوضح بلحاج، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، الجمعة، ان البنك الدولي خصص 500 مليون دولار، سنة 2023، لفائدة الحكومة التونسية لتمويل عدة مشاريع منها التغطية الاجتماعية والانتقال الطاقي (مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "ألماد").





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وتم خلال هذا اللقاء استعراض أبرز أهداف إطار الشراكة القطرية بين تونس والبنك الدولي في الفترة الممتدة بين 2023 - 2027 التي ترتكز على توفير مواطن شغل ذات كفاءة في القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري وتعزيز الصمود ضد تأثيرات التغيرات المناخية وتخفيض انبعاثات الكربون.



ومثل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون المثمرة بين تونس والبنك الدولي والمشاريع التي تم تمويلها والمشاريع التي هي في طور الانجاز.



وأكدت بودن على أهمية التعاون المشترك مع البنك الدولي في تنفيذ البرامج التي تهم الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الغذائي في تونس.



وحضر هذا اللقاء كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ووزير التعليم العالي، منصف بوكثير ورئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة.