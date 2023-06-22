الدورة 36 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية: أكاديمية مسرح أوبرا تونس تعوّض أوركسترا القاهرة السمفوني في سهرة يوم 8 جويلية





وعلى ضوء هذا التحوير في البرمجة، ألغت إدارة المهرجان سهرة يوم 12 جويلية التي كان من المنتظر تأمينها من قبل أكاديمية مسرح أوبرا تونس التي عوّضت رسميا حفل أوركسترا القاهرة السمفوني.

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أعلنت الهيئة المديرة للدورة 36 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية عن إلغاء عرض أوركسترا القاهرة السمفوني الذي كان مبرمجا ليوم 8 جويلية، وتعويضه بالعرض التونسي لأكاديمية مسرح أوبرا تونس بقيادة المايسترو فادي بن عثمان في اليوم نفسه.وعلى ضوء هذا التحوير في البرمجة، ألغت إدارة المهرجان سهرة يوم 12 جويلية التي كان من المنتظر تأمينها من قبل أكاديمية مسرح أوبرا تونس التي عوّضت رسميا حفل أوركسترا القاهرة السمفوني.

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وكان مدير الدورة السادسة لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية مبروك العيوني، أعلن أمس الأربعاء في ندوة صحفية خُصّصت للكشف عن برنامج المهرجان، عن إلغاء عرض أوركسترا القاهرة السمفوني لأسباب قال إنها خارجة عن نطاق المهرجان، موضحا أن الفرقة المصرية اعتذرت كتابيا عن الحضور لأسباب مالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 36 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية تقام من 5 جويلية إلى 12 أوت 2023. وتتضمّن 10 عروض من ضمنها أربعة عروض من تونس وعرضان من إيطاليا وعرض من النمسا وآخر من تشيكيا التي تشارك للمرة الأولى منذ تأسيس المهرجان سنة 1986، وعرض من اسبانيا وعرض من فرنسا.