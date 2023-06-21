الدورة 36 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية: افتتاح تونسي وحضور لجمهورية تشيكيا للمرة الأولى في تاريخ المهرجان

المهرجان الدولي للموسيقى السمفونية بالجم هو أول التظاهرات الصيفية التي ستستهلّ برمجتها هذا العام، وذلك يوم 5 جويلية القادم، لتتواصل دورته السادسة والثلاثون إلى يوم 12 أوت القادم تحت شعار "ليالي الجم".





وعقدت جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية، ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الأربعاء، أعلنت خلالها عن برمجة 11 عرضا من ضمنها أربعة عروض من تونس وعرضان من إيطاليا وعرض من النمسا وآخر من تشيكيا التي تشارك للمرة الأولى منذ تأسيس المهرجان سنة 1986، وعرض من اسبانيا وعرض من فرنسا.



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ودأبت الهيئة المديرة منذ دوراتها الأخيرة على أن يكون افتتاح المهرجان تونسيا خالصا، ولذلك ستكون سهرة الافتتاح يوم 5 جويلية بإمضاء الأوركستر السمفوني التونسي. ويلتقي جمهور الموسيقى الكلاسيكية يوم 12 جويلية مع أكاديمية مسرح أوبرا تونس بقيادة المايسترو فادي بن عثمان.



ويكون الموعد يوم 15 جويلية مع الموسيقى الكلاسيكية الإيطالية التي لم تغب عن المهرجان منذ تأسيسه، حيث سيتم تكريم الفنانين "ماريا كالاس" و"كاروزو".



وتتواصل عروض هذه الدورة مع العرض المشترك "ألحان الصداقة" لمعهد الموسيقى بالمنستير ومعهد "فويرون" الفرنسي، وذلك يوم 19 جويلية. ويقدم الأوركستر السمفوني الأوروبي رفقة أوركسترا مقرين عرضا بعنوان "من كارمن إلى لالاند" يوم 22 جويلية.



أما العرض التشيكي فيقام يوم 24 جويلية، فيما يجدّد الجمهور الموعد مع الموسيقى الإيطالية يوم 27 جويلية. أما سهرة 29 جويلية فهي مشتركة بين أوركسترا "لارتي ديل موندو" والفرقة التونسية "فوندو"، وسيكون العرض مزيجا بين "نوبة الخضراء" لخميس ترنان و"فيوجن باروك".



وتحلّ أوركسترا أوبرا فيينا النمساوية للمرة الخامسة والعشرين في تاريخ المهرجان، لتحيي سهرة يوم 5 أوت، وهي الأوركسترا الأكثر حضورا جماهيريا في كل دورة وتستقطب أعدادا غفيرة من جنسيات تونسية وأوروبية مختلفة.



ويسدل الستار على هذه الدورة يوم 12 أوت بعرض أوركسترا "باروك" من برشلونة الإسبانية.



وأعلن مدير الدورة مبروك العيوني عن إلغاء عرض أوركسترا القاهرة السمفوني الذي كان مبرمجا ليوم 8 جويلية، لأسباب خارجة عن نطاق المهرجان، موضحا أن الفرقة المصرية اعتذرت كتابيا عن الحضور لأسباب مالية.



من جهته، توجه رئيس جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية رمزي جنيح بنداء لوزارة السياحة والصناعات التقليدية من أجل صرف المنحة المرصودة للمهرجان بعنوان دورة سنة 2022، مشيرا إلى أن "المنحة المذكورة لم يقع بعد تحويلها إلى حساب الجمعية".



وجدير بالذكر أن مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية أسسه رئيس مجلس نواب الشعب الأسبق والقائم بأعمال رئاسة الجمهورية السابق محمد الناصر سنة 1986، وينتظم تحت إشراف جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية منذ سنة 2015، وبدعم من مؤسسة الثقافة والفنون التابعة للاتحاد الدولي للبنوك.

