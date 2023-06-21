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البريد التونسي يصرف جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بداية من يوم غد الخميس

Publié le Mercredi 21 Juin 2023 - 15:28 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أفاد البريد التونسي، أنه سيتم وبصفة إستثنائية صرف جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمكاتب البريد بداية من يوم الغد، الخميس 22 جوان 2023.
ودعا البريد التونسي، في بلاغ، الأربعاء، أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والحاملين للبطاقة مسبقة الدفع " جرايتي"، إلى سـحب جرايـــاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البنكية والبريدية وذلك تفاديا للإكتظاظ والإنتظار بمكاتب البريد.
وأشار إلى أنه يمكن لحاملي بطاقة " جرايتي" من سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية بداية من مساء اليوم، الأربعاء 21 جوان 2023، إنطلاقا من الساعة السادسة مساء عوضا عن يوم الغد الخميس.

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