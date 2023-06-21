وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنطلق في تنظيف 133 شاطئا تغطي قرابة 200 كلم

أعلنت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عن انطلاق أشغال تنظيف الشواطئ لتتواصل إلى غاية شهر سبتمبر 2023، مقدرة ان تبلغ الكلفة الجملية لهذه الاشغال سنة 2023 بنحو 1ر88 مليون دينار.



ويشمل برنامج أشغال التنظيف لسنة 2023 ، وفق بيانات نشرتها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، التدخل بـ 133 شاطئا على طول 192 كم وعلى مساحة جملية تناهز 5739 هكتارا باعتبار العدد الجملي للتدخلات.

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ويشمل برنامج أشغال التنظيف لسنة 2023 ، وفق بيانات نشرتها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، التدخل بـ 133 شاطئا على طول 192 كم وعلى مساحة جملية تناهز 5739 هكتارا باعتبار العدد الجملي للتدخلات.

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ويتضمن البرنامج تمشيط الرمال وغربلتها بصفة دورية والتنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ ودعم البلديات الساحلية التي لا يشملها برنامج التنظيف الآلي في شكل أيام عمل.



وتأتي هذه الخطوة في وقت اكدت فيه الهياكل الحكومية والمهنية، ان كل المؤشرات تبشر بموسم سياحي واعد وبامكانية تجاوز الارقام المسجلة في موسم 2019، الذي استقبلت خلاله تونس 10 ملايين سائح. علما وان تونس تتميز باهمية سياحتها الشاطئية.



وكان مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة، نزار سليمان، صرح لـ - وات - يوم 3 جوان 2023 أن "كل المؤشرات تؤكد بأن الموسم السياحي سيكون موسما طيبا واننا سنحقق نتائج أفضل من نتائج 2019".