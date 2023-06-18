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اليوم انطلاق أول رحلات حجيج ولاية بن عروس لأداء مناسك الحج

Publié le Dimanche 18 Juin 2023 - 16:44 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تنطلق اليوم الأحد أولى رحلات حجيج ولاية بن عروس لموسم الحج 1444 هجري الموافق ل2023 ميلادي، لتأمين سفر 250 حاجا وحاجة من ضمن اجمالي حجيج الولاية، البالغ عددهم 596 حاجا وحاجة، وفق ما صرحت به المديرة الجهوية للشؤون الدينية، فضيلة الجملي لوكالة تونس افريقيا للأبناء.

ويتم تأمين نقل حجيج ولاية بن عروس وعدد من المرافقين والمرشدين على متن الخطوط التونسية في ثلاث رحلات متتالية، وذلك أيام الأحد 18 والثلاثاء 20 والأربعاء 21 جوان الجاري، وفق ذات المصدر
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ويقدر عدد الحجيج التونسيين لهذه السنة 10982 حاجا، وكانت أولى الرحلات قد انطلقت صباح يوم الجمعة 9 جوان الجاري نحو المدينة المنورة(المملكة العربية السعودية ) من مطار تونس قرطاج عبر الخطوط التونسية.

ويتم تأمين سفر حجيج تونس لهذا الموسم من خلال 44 رحلة من مختلف المطارات التونسية، وكان أفراد البعثة الصحية قد سافروا نحو المملكة يوم 4 جوان الجاري، كما تم شحن كميات الأدوية المطلوبة منذ أيام وفق تصريح اعلامي سابق لوزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي

يذكر أن آخر رحلة للحجيج التونسيين ستكون يوم 22 جوان الجاري على أن تكون عودة أول رحلة جوية بعد أداء مناسك الحج يوم 3 جويلية القادم، في حين تكون آخر رحلة عودة يوم 17 من الشهر المقبل


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