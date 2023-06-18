البطولة الوطنية للحساب الذهني: عديد البرامج الممولة من قبل المانحين لاكتشاف المواهب في الرياضيات واللغة الفرنسية (وزير التربية)

افاد وزير التربية، محمد علي البوغديري، اليوم الاحد بالحمامات، "ان لوزارة التربية عديد البرامج مع عدد من الممولين والداعمين لتونس من اجل اكتشاف المواهب والقدرات في الرياضيات وفي اللغة الفرنسية والتي ستتدعم بمواصلة اكتشاف البراعم والعباقرة في تونس" وذلك خلال اشرافه على افتتاح الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للحساب الذهني.



ونوه الوزير بما تنجزه اكاديمية العباقرة صاحبة مبادرة تنظيم المسابقة الوطنية للحساب الذهني والتي توليها الوزارة اهتماما بالغا مشيرا الى ان البطولة الوطنية للحساب الذهني تعد فرصة هامة لاكتشاف المواهب والعباقرة منذ سنواتهم الاولى.





وابرز ان الوزارة ستواصل من منطلق قناعتها باهمية السنوات الاولى لبداية حياة التلميذ تعميم السنة التحضيرية خاصة وان "كل الدراسات العلمية بينت ان اكثر من 70 بالمائة من الدارسين في السنوات التحضيرية يحققون النجاح في مسيرتهم الدراسية" وفق تقديره.واكد ان الاهتمام بمثل هذه التظاهرة يتنزل في اطار الحرص على مواصلة الاهتمام بقدراتها العالية والموجودة بكل الجهات قائلا "يجب تحرير كل القوى الكامنة في هذا الشعب حتى تكون تونس في مصاف البلدان المتقدمة".ولاحظ من جهة اخرى ان التراجع على مستوى شعبة الرياضيات لا يعني تراجعا في الاقبال على الشعب العلمية والاهتمام بمثل هذه التظاهرات من شانه الدفع الى الاهتمام اكثر بالشعب العلمية دون اغفال شعب العلوم الانسانية التي تبقى لازمة لبناء شعب متوازن يمسك بمختلف العلوم والمعارف لبناء شخصية مواطن منفتح على كل الحضارات واللغات ومتمسك بهويته العربية الاسلامية".واشارت المشرفة على الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للحساب الذهني، وئام ستهم، الى ان هذه الدورة تنتظم بمشاركة 1400 طفل تتراوح اعمارهم بين 5 و 12 سنة قادمين من كل ولايات الجمهورية مبرزة ان هذه التظاهرة فرصة هامة لتشجيع الاطفال على تطوير قدراتهم في مجال الحساب الذهني باعتباره الية تساعد التلميذ على التركيز وتطوير ذاكرته وفطنته وقدرته الذهنية والبصرية والتي تساعد التلميذ في النجاح في مساره الدراسي والتعليمي.