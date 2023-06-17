المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي للسلاحف البحرية الموافق ليوم 16 جوان من كل سنة

احتفل المجتمع الدولي، أمس الجمعة، باليوم العالمي للسلاحف البحرية الموافق لــ 16 جوان من كل سنة، بهدف توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذه الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والتي تلعب دورا هاما في النظام البيئي البحري.



ويوجد في تونس ثلاثة أنواع من السلاحف البحرية، ويعد نوع السلحفاة "كاريتا كاريتا" النوع الأكثر تواجدا بالسواحل التونسية.





ويهدد السلاحف البحرية، بالإضافة إلى التلوث البلاستيكي، التجارة غير الشرعية، وهي ممارسة لا تزال منتشرة في تونس، وفق ما خلص إليه، مشروع الرصد والإدارة الساحلية لمعالجة القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط " كومون"، يشرف عليه المعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار وممول من الاتحاد الأوروبي. "كما تتعرض السلاحف البحرية لتهديدات مختلفة بما في ذلك التلوث الضوئي الذي يربكها ، والتغيرات المناخية (ارتفاع منسوب المياه وما إلى ذلك) ، والاصطدام مع القوارب والتوسع الحضري وتدمير شواطئ التعشيش.بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال النفايات البلاستيكية ، التي تمثل أكثر من 95 بالمائة من النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​، أحد التهديدات الرئيسية التي تؤثر على السلاحف البحرية التي تعيش في البحر الأبيض المتوسط.وذلك لأن السلاحف البحرية يمكن أن تخلط بين البلاستيك العائم في الماء والكائنات التي تتغذى عليها وبمجرد تناولها يمكن للبلاستيك أن يعطي إحساسا بالشبع ويمنع غريزة التغذية التي تسبب سوء التغذية أو انسداد الأمعاء أو الاختناق.وقد يتسبب تناول البلاستيك في بعض الأحيان في حدوث مشكلات في الطفو على الماء، مما يمنع الحيوانات من الغوص بحثا عن الطعام. أو قد يحدث أن تظل بعض الأنواع محاصرة في النفايات على شكل خيط أو في شباك وعندما لا تسبب الموت، يمكن أن تسبب إصابات أو تشوهات.ووفقا لمنظمة غير حكومية بيئية إيطالية ، " لاغامبينت"، يوجد أكثر من 130 ألف سلحفاة بحرية " كاريتا كاريتا " كل سنة في البحر الأبيض المتوسط ​​والتي لا تزال ضحية للصيد العرضي" أثناء عمليات الصيد العادية.