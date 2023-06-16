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رئيس الجمهورية يؤدّي حاليا زيارة إلى مؤسسة دار الصباح

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Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 17:22 قراءة: 0 د, 39 ث
      
يؤدّي رئيس الجمهورية قيس سعيّد حاليا زيارة إلى مؤسسة دار الصباح وفق ما ذكره عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين والصحفي بالمؤسسة وجيه الوافي في اتصال هاتفي بوكالة تونس افريقيا للانباء .

وكان مدير تحرير جريدة الصباح سفيان بن رجب قد أكّد خلال ندوة صحفية أمس أنّ الجريدة تعيش أيامها الأخيرة وستتوقف عن الصدور بداية من الأسبوع المقبل معتبرا أنّ مشكلة أبناء دار الصباح ليست الأجور بالأساس، رغم أهميتها الكبرى، ولكن الأهم هو استمرارية هذه الجريدة في الصّدور.

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وكانت أسرة “دار الصّباح” وجّهت يوم الاربعاء رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتّدخّل من أجل إنقاذ المؤسّسة التي أكّدوا أنّها باتت مهدّدة بالتّوقف عن الاصدار بسبب العجز عن التّزود بالورق والحبر ومستلزمات الطّباعة فضلا عن حرمان أبنائها من أجورهم ومن حقوقهم الاجتماعية جراء تزايد ديونها بسبب أزمة التّسيير المتواصلة منذ 2011.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 268435

3azizou  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2023 à 17h 27m |           
سيقترح عليهم تحويل دار الصباح إلى شركة أهلية و خلق الثروة وحجهم


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