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التونسي ادريس العرفاوي ثاني أفضل حارس مرمى في مونديال الأواسط

Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 17:17 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حارس مرمى المنتخب التونسي ادريس العرفاوي كثاني أفضل حارس مرمى في كأس العالم للأواسط لأقل من 20 سنة التي أقيمت في الأرجنتين من 20 ماي الماضي الى 11 جوان الجاري.

يذكر أنّ الحارس ادريس العرفاوي كان قد تألق بشكل كبير في المباريات الأربع التي خاضها المنتخب التونسي في كأس العالم ضد انقلترا والعراق وأوروغواي في الدور الأول، وضد البرازيل في الدور ثمن النهائي.

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وتجدر الاشارة الى أنّ المدرب الوطني لمنتخب الأكابر جلال القادري كان قد وجه الدعوة لادريس العرفاوي الناشط في نادي دينيز البلجيكي لمباراة غينيا الاستيوائية في مالابو لحساب الجولة الخامسة لتصفيات كأس افريقيا للأمم (كوت ديفوار 2024).
وستشهد مبارة غينيا الاستوائيةـ المقررة غدا السبت- الظهور الأول لادريس العرفاوي مع المنتخب الأول، سواء كان ذلك ضمن التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية.


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