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حجيج ولاية قابس يتوجهون إلى البقاع المقدسة في طائرة على متنها 299 حاجا وحاجة و09 مرافقين

SVA3310- Maleth Aero 9H-MFS leased to Saudia
Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 22:15 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أقلعت في حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس 15 جوان 2023 من مطار قابس – مطماطة طائرة حجيج ولاية قابس باتجاه مطار جدة الدولي وعلى متنها 299 حاجا وحاجة و09 مرافقين في رحلة تؤمنها الخطوط الجوية السعودية.

وقد كان في توديع حجيج الجهة المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس على اللاني الذي عاين بالمناسبة الخدمات التي تم توفيرها للحجيج بمطار قابس – مطماطة لإتمام الإجراءات الأخيرة للسفر بكل يسر.

...

وقد تجندت كل الأطراف المتدخلة بمطار قابس – مطماطة والمصالح الجهوية المعنية والهلال الأحمر التونسي لتوفير الرعاية اللازمة لضيوف الرحمان وتخفيف المشقة عنهم.
ل .ح


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