المنستير: ثلاثة أقسام جديدة بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال تدخل حيز الاستغلال

تدعم المستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال من ولاية المنستير بدخول ثلاثة أقسام جديدة حيز الاستغلال بداية الأسبوع الجاري وفق ما أفادت به (وات) اليوم مديرة المستشفى الجهوي الحاج علي صوة مليكة قاسم.



وبينت قاسم ان الأقسام تهم دائرة العمليات التي أنجزت حسب موصفات الجودة والمتكوّنة من ثلاث قاعات عمليات، وقسم للإنعاش والتخدير بطاقة استيعاب 5 أسرة، وقسم التعقيم المركزي مشيرة الى انه انجاز غير مسبوق بالنسبة إلى المستشفيات الجهوية.





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وتعدّ هذه الأقسام الدفعة الأولى من المشاريع التي هي بصدد الانجاز والتي سيقع تسلمها في أقرب الآجال وتتعلق بخمسة أقسام استشفائية وهي الطب العام، والنساء والتوليد، والحنجرة والأنف والأذنين، وطب الأطفال، والصيدلية الذي تقدم انجازه بنسبة 90 في المائة في حين أن النسبة العامة لتقدم أشغال مختلف الأقسام السالف ذكرها مع بيت الموتى بلغت 75 في المائة.



كما تدعم المستشفى بإحداثات جديدة وهي قسم الطب الفيزيائي، ووحدة طب المعدة التي سيقع تطويرها في إطار الاستشفاء النهاري، ووحدة طب العيون، وقسم طب الشغل، ووحدة الأمراض الورمية وهي تنجز في إطار هبة من رجال أعمال وغيرهم من أبناء مدينة قصر هلال وتقدمت أشغال مختلف هذه الأقسام بنسبة 95 في المائة وسيقع تسلمها نهاية أوت المقبل.



وسيقع ضمن الهبة تجديد قسم المخبر ودعمه بآلات تحاليل، وتجديد قسم تصفية الدم إلى جانب دعم المستشفى من قبل رجال الأعمال بمعدات وتجهيزات طبية كآلة الواقع الافتراضي، وآلة "التي كار" لقسم الطب الفيزيائي وآلة التصوير البصري المقطعي التوافقي لقسم طب العيون في حين انطلقت وزارة الصحة في تجديد جميع آلات تصفية الدم بقسم تصفية الدم حيث وقع إلى حد الآن تجديد أربعة آلات من مجموع 13 آلة.



وتقدر كلفة قسم تصفية الدم وقسم أمراض الكلى وقسم المخبر بين انجاز المباني واقتناء معدات أوليا بحوالي 2 مليون و500 ألف دينار وقد تصل إلى 3 مليون دينار.



واكتسبت أقسام التصوير الطبي سنة 2021، وقسم المخبر سنة 2022، وقسمي طب الشغل والنساء والتوليد سنة 2023 صفة الأقسام الجامعية.

وتسعى اللجنة الطبية بالمستشفى نحو تطوير أقسام التعقيم المركزي، والاستعجالي، والإنعاش والتخدير إلى أقسام جامعية إذ أنّ المستشفي سيقع تطويره نحو قطب جراحي حسب ذات المصدر.



وانطلق المستشفى منذ 2017 في برنامج رقمنة الخدمات الصحية والملف الطبي حيث بلغت النسبة العامة 50 في المائة، و100 في المائة بالقسم الاستعجالي.

ويقدم المستشفى حاليا خدماته إلى المتساكنين بمعتمديات قصر هلال، وصيادة لمطة بوحجر مع استقباله لمرضى من ولايات أخرى كقفصة في إطار التعاون والشراكة بين الجهات.

وسجل المستشفى تطورا في عدد العيادات بالقسم الاستعجالي التي بلغت سنة 2022 مجموع 66 ألفا و914 عيادة مقابل 47 ألفا و195 عيادة سنة 2021 في حين ارتفعت في العيادات الخارجية إلى 45 ألفا و78 عيادة سنة 2022 مقابل 40 ألفا و440 عيادة سنة 2021.