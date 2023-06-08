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سليانة: ضبط مخزن عشوائي لبيع العلف المدعم بمنطقة الكريب محطة بمعتمدية سيدي بورويس

صورة توضيحية
Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 19:52 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ضبط أعوان وإطارات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بقعفور من ولاية سليانة، مساء أمس الأربعاء، مخزنا عشوائيا لبيع العلف المدعم بمنطقة الكريب محطة بمعتمدية سيدي بورويس، وفق ما افاد به مصدر أمني صحفية "وات".

وأضاف ذات المصدر، أنه و بعد مداهمة المخزن، حجزت الوحدات الامنية 300 كيس من مادة السداري المدعم (ما يقارب 150 قنطارا) و 225 كيسا من مادة الشعير المدعم (ما يقارب 140 قنطارا)، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية

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واشار الى مباشرة قضية عدلية في الغرض موضوعها "الاحتكار والمضاربة في مادة مدعمة والاتجار فيها خارج مسالك التوزيع والإخلال بتراتيب الدعم"، واضاف انه تم الإبقاء على المظنون فيه في حالة سراح، ولاتزال الأبحاث جارية.


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