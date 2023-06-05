لجنة التربية بالبرلمان تقرّر برمجة جلسة استماع إلى الجامعة العامة للتعليم الأساسي

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اجتماعا صباح اليوم الاثنين، خصّصته للنظر في برنامج عملها خلال الفترة القادمة.



وقرّرت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة برمجة جلسة استماع إلى الجامعة العامة للتعليم الأساسي للتعرّف على مشاغل القطاع، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.





...



كما قرّرت عقد لقاءات مع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة والتكوين المهني والتشغيل للتعرّف على توجهات واستراتيجيات عمل هذه الوزرات ورؤيتها المستقبلية للقطاعات المشرفة عليها.



وتطرّق اجتماع اللجنة إلى مشاغل القطاعات الراجعة بالنظر إلى اللجنة، وإلى دورها التشريعي والرقابي.



