عزيز دوقاز يستهل مشواره بدورة تايلر الامريكية للتنس بملاقاة الكازخستاني زهوكاييف واسكندر المنصوري في انتظاره

يستهل لاعب التونسي عزيز دوقاز المصنف 220 عالميا غدا الثلاثاء مشاركته ببطولة تايلر الامريكية التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 80 الف دولار بملاقاة الكازخستاني بيبيت زهوكاييف المصنف 325 عالميا في مباراة لحساب الدور السادس عشر.

وفي صورة تاهله، سيجد عزيز دوقاز نفسه في مواجهة مواطنه اسكندر المنصوري المصنف 291 عالميا والمعفى من خوض الدور السادس عشر.

وكان عزيز دوقاز واسكندر المنصوري تقابلا خلال الاسبوع الماضي في الدور الاول لبطولة ليتل روك الامريكية وعادت الكلمة الاخيرة لدوقاز 2-صفر.