بطولة رولان غاروس للتنس: ألكاراز يبلغ دور ربع النهائي

شق كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا طريقه إلى دور ربع النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزه المذهل 6-3 و6-2 و6-2 على الإيطالي لورينتسو موسيتي اليوم الأحد.



وسيواجه الإسباني البالغ من العمر 20 عاما، والذي انتهت مسيرته الأولى في رولان غاروس في دور ربع النهائي العام الماضي، ستيفانوس تيتيباس أو سيباستيان أوفنر مع احتمال خوضه بعدها لمواجهة مثيرة بالدور نصف النهائي ضد نوفاك ديوكوفيتش.





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وقال ألكاراز الذي تابعه مدربه خوان كارلوس فيريرو، الذي نال كأس الفرسان الخاصة بالفائز بلقب فردي الرجال في رولان غاروس قبل 20 عاما "امتلك تسديدات مميزة، ولعبت بقوة وأديت بشكل متكامل من النقطة الأولى إلى الأخيرة، لذلك أنا سعيد بالتأهل إلى الدور التالي و"أحاول ألا أفكر في كوني المصنف الأول عالميا أو أن أكون تحت ضغط حيث أبقي كل هذه الأفكار بعيدة عن ذهني و أريد فقط أن أستمتع بنفسي، وادخل السعادة على الجماهير وابتسم. هذا هو مفتاح كل شيء".