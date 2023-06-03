نجاح أول عملية تسريح لجلطة دماغية بواسطة تقنية "ترومبوليز" بالمستشفى الجامعي بقابس

نجح الفريق الطبي بقسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس، الخميس المنقضي، في اجراء أول عملية تسريح لجلطة دماغية بواسطة تقنية "ترومبوليز" (trombolyse) لمريضة وهي في صحة جيّدة.



كما شهد قسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس اليوم السبت عملية ثانية لتسريح جلطة دماغية بواسطة هذه التقنية، وفق بلاغ لوزارة الصحة.



كما شهد قسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس اليوم السبت عملية ثانية لتسريح جلطة دماغية بواسطة هذه التقنية، وفق بلاغ لوزارة الصحة.

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ويتكون الفريق الطبي الذي أمّن العمليتين من اطباء قسم الإستعجالي وعلى رأسهم الأستاذة إيمان رجب وقسم الأعصاب وعلى رأسهم الدكتورة آمنة اللوز وذلك بالتعاون مع قسم الأشعة بالمستشفى (قسم الكشف بالصدى) وباقي الأقسام المشاركة في هذا الإنجاز لصالح المرضى.



وأكدت الوزارة أن هذه العمليات ستتواصل للاستفادة من هذا الإنجاز الطبّي بولاية قابس والجهات المجاورة.

