الكينية كيبيغون تحطم الرقم القياسي لسباق 1500م في الدوري الماسي

حطمت البطلة الأولمبية والعالمية الكينية فيث كيبيغون اليوم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م في جولة /فلورنسا/ ثالث الدوري الماسي لألعاب القوى.



وسجلت كيبيغون /29 عاما/ توقيت قدره (3:49.11) دقائق محطمة الرقم القياسي السابق المسجل باسم العداءة الاثيوبية غينزيب ديبابا (3:50.07) دقائق في موناكو عام 2015.

وستكون العداءة الكينية الفائزة بذهبية بطولة العالم في لندن 2017 ويوجين 2022 والألعاب الاولمبية في ريو 2016، وطوكيو 2020 ، المرشحة الأبرز للفوز بالذهب في بطولة العالم في بودابست في الفترة من 19 إلى 27 أوت المقبل.



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وتفوقت كيبيغون في جولة فلورنسا الإيطالية على حاملة لقب بطولة أوروبا لألعاب القوى، البريطانية لورا موير (3:57.09) دقيقة، فيما حلت الأسترالية جيسيكا هال ثالثة بفارق أكثر من 12 ثانية.

وكانت العداءة الكينية قد استهلت موسمها في جولة الدوحة أولى جولات الدوري الماسي لألعاب القوى، بالفوز بالمركز الأول للسباق ذاته مع رقم جديد قدره (3:58.57) دقائق.

ويشتمل الدوري الماسي لألعاب القوى على أربعة عشرة جولة، بدأت من الدوحة ماي الماضي وتنتهي في يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية سبتمبر المقبل.