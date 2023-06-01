تونس تشارك في صالون "جيتكس افريقيا" بمراكش بوفد من 16مؤسسة ناشئة

تشارك تونس في الدورة الأولى للمعرض الدولي " جيتكس إفريقيا 2023 " الذي ينعقد من 31 ماي .إلى 2 جوان2023 بمراكش المغرب وذلك بوفد يضم 16 مؤسسة ناشئة



وتندرج هذه المشاركة، التي تنتظم بالتعاون مع المنظمة الألمانية للتعاون الدولي ومؤسسة "اكسبرتيز فرانس" ومؤسسة تونس للتنمية وشركة "سمارت كابيتال"، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرقمية، خاصة منها المحور المتعلق بدعم المبادرة الخاصة وتعزيز حضور المؤسسات الناشئة على الصعيد الوطني والدولي، وفق ما اورده بلاغ صدر، امس الاربعاء، عن وزارة تكنولوجيات الاتصال.





...



ويعدّ صالون "جيتكس افريقيا "2023، أكبر معرض للتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة في العالم، إذ يضم أكثر من 900 عارض ومؤسسة ناشئة ويشهد مشاركة 30 وفد حكومي من أكثر من 125 دولة.



ويغطي الصالون القطاعات التي تشمل المدن الذكية واقتصاد البيانات والصحة الذكية والنقل الذكي والاتصالات السلكية واللاسلكية. كما سيتم خلال هذه الدورة عرض آخر مستجدات عالم التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية وأنترنت الأشياء والأمن السيبرني.



وتتمثل المشاركة التونسية في هذه التظاهرة بتنظيم جناح يضم ممثلين عن المؤسسات الناشئة الناشطة في العديد من المجالات على غرار الصحة الرقمية والتعليم عن بعد والفلاحة الذكية والذكاء الاصطناعي وانترنات الأشياء والأمن السيبرني وعدة مجالات أخرى هذا بالإضافة إلى ممثلين عن هياكل تمويل أخرى (صندوق الودائع والأمانات ومجموعة البنك الدولي).



وأفادت وزارة تكنولوجيات الاتصال ان مشاركة تونس في هذا الحدث تهدف إلى تسليط الضوء على مبادراتها المحفزة على الإبداع كما تعكس المكانة الهامة التي توليها تونس إلى الابتكار والتجديد والاستثمار في المؤسسات الناشئة كمحرك ودافع لقيادة التغيير وقاطرة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتطوير بقية القطاعات الحيوية الأخرى من خلال البرنامج الوطني "تونس الناشئة" الذي يهدف إلى جعل تونس منصة للمؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم، وفق البلاغ.



وتجمع هذه التظاهرة، حسب المصذر ذاته، مختلف الفاعلين في المجال الرقمي واقتصاد المعرفة من خبراء ومختصين وأكاديميين ومستثمرين صانعي السياسات، فرصة حقيقية للمؤسسات الناشئة التونسية لربط شراكات استثمار وتقديم حلولهم الذكية المبتكرة والترويج لمشاريعهم على الصعيد الإقليمي والدولي إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات مع مختلف الدول المشاركة.



ويأتي تنظيم فعالية "جيتكس إفريقيا 2023" في إطار جهود الاتحاد الإفريقي من أجل توحيد القارة في إطار سوق رقمية موحدة آمنة بحلول سنة 2030، إط سيتم خلال المعرض مناقشة التوجهات الجديدة التي تشكل ملامح منظومة التكنولوجيا في القارة الإفريقية، على غرار زيادة الربط بشبكة الانترنت عالية التدفق وبعث المؤسسات الناشئة وتطور الذكاء الاصطناعي ونمو قطاع التكنولوجيا المالية.

وسيشهد الصالون، ايضا، عقد عدد من الاجتماعات والورشات حول تطوير التقنيات الرقمية بإفريقيا وتدعيم مناخ ريادة الأعمال.