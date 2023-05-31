Babnet

قفصة: رصد 86 عملية ربط عشوائي بشبكة جلب وتوزيع مياه الشرب منذ بداية العام الجاري

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 19:44 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أسفرت حملات ميدانية لمقاومة ظاهرة الربط العشوائي بقنوات توزيع وجلب مياه الشرب بولاية قفصة عن رصد عشرات المخالفات في إستعمال مياه الشرب بطريقة غير شرعية وخاصة لأغراض الرّي الفلاحي.
وفي تصريح، اليوم الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، كشف رئيس إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بقفصة، محمد بنعاسي، أنّ فرقا ميدانية تابعة لهذه الشركة وللأمن الوطني، كثّفت منذ بداية السنة حملات مقاومة والتصدّي لظاهرة الرّبط العشوائي وسرقة مياه الشرب وإستعماله لأغراض الريّ الفلاحي، مضيفا أنّ هذه الحملات أسفرت إلى حدّ الآن عن رصد ما لا يقلّ عن 86 مخالفة في إستعمال مياه الشرب بطريقة غير قانونية.
ويقوم هؤلاء المخالفين، والذين حُرّرت بشأنهم محاضر أُحيلت على القضاء، بسرقة مياه الشرب لرّي مُستغلاّتهم الفلاحية وغاباتهم, بواسطة الرّبط المباشر بالقنوات الرئيسية لجلب وتوزيع هذه المياه المُخصّصة للشرب، أو من خلال تعطيل العدّادات، وهو ما يتسبّب، حسب هذا المسؤول، في الإنقطاعات المُتكرّرة بعدد من مناطق الولاية، وفي عدم إنتظام التزوّد بالماء في مناطق أخرى.
وسُجّلت هذه المخالفات خاصّة بواحة قفصة الجنوبية، وبمعتمديات أم العرائس، والرديف، والمتلوي، وكذلك بمعتمدية المظيلة، حيث تفطّن فريق ميداني لمقاومة الرّبط العشوائي إلى قيام فلاّح بريّ 5 هكتارات من أشجار الزيتون والنخيل بواسطة مياه الشرب المُخصّصة لتزويد سُكّان المدينة بهذا المرفق الحيوي، وذلك من خلال الربط العشوائي بقناة الجلب الرئيسية للمياه.
...

وقدّر رئيس إقليم شركة توزيع المياه بقفصة كمّيات مياه الشرب التي إستغلّها هذا الفلاّح لرّي غراساته بنحو 3 لترات في الثانية مُتأتية من قناة الجلب الرئيسية ذات تدفق قدره 50 لتر في الثانية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267553


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 31 ماي 2023 | 11 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:20 19:34 16:08 12:24 05:02 03:14
Babnet
19°
 Babnet25° Babnet % 100 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1824°-1927°-1928°-2026°-20
  • Avoirs en devises
    21514,2

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33800 DT        1$ =3,11459 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   461,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    