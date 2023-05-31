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استأنف الرالي الدولي للطائرات جد خفيفة في دورته السادسة نشاطه صباح اليوم الأربعاء انطلاقا من مطار توزر نفطة الدولي في اتجاه جرجيس لإتمام المراحل المتبقية من السباق بمشاركة 24 طيارا من عدة جنسيات وفق رئيس الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة ماهر عطار.



وكان الرالي توقف لأربعة أيام منذ السبت الماضي على إثر حادث سقوط طائرتين ووفاة مشاركين اثنين واصابة اثنين آخرين إصابات خفيفة من جنسية فرنسية.

وبين ماهر عطار في تصريح لمندوبة "وات " أن الطائرات المشاركة أقلعت تباعا من مطار توزر نفطة الدولي لمرحلة تمتد من توزر الى جرجيس ثم من جرجيس الى قرقنة ثم مرحلة أخيرة من سليانة الى زغوان لاختتام هذه التظاهرة الدولية التي تسعى الى تثبيت الرياضات الجوية في تونس فضلا عن الترويج السياحي.



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توزر: رئيس الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة يؤكد بعد حادث سقوط طائرتين خفيفتين // استئناف رالي الطائرات الخفيفة بتوزر يبقى رهين تراخيص الجهات المعنية " الي الدولي للطائرات جد خفيفة



توزر 31 ماي 2023 (وات/ مكتب توزر) - افاد رئيس الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة، (الجهة المنظمة للرالي الدولي للطائرات جد خفيفة في دورته السادسة) ان استئناف نشاط تظاهرة رالي الطائرات الخفيفة بعد حادث سقوط طائرتين خفيفتين مشاركتين في الرالي ما يزال في انتظار قرار الجهات المعنية التي تمنح التراخيص .

واوضح نفس المصدر لمندوبة وكالة (وات) أن المشاركين واعضاء لجنة تنظيم رالي الطائرات الخفيفة يقيمون حاليا في مدينة توزر فيما تم وضع الطائرات في مطار توزر نفطة الدولي، وسيتم في حال السماح بمتابعة نشاط الرالي استكمال المرحلة المتبقية وهي جرجيس قرقنة ومنها في اتجاه زغوان لاختتام التظاهرة.

واضاف أن التظاهرة التي تقام بمشاركة 26 طائرة بقيادة 51 طيارا من عدة جنسيات قد تمت دون أخطاء تنظيمية وفق قوله وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارات النقل والدفاع الوطني والداخلية والشباب والرياضة فضلا عن تامين المراقبة اليومية للطائرات قبل الطيران .

وقال في تصريح لوكالة (وات) يوم أمس الاثنين أن نشر صور للهالكين في حادث سقوط الطائرتين الخفيفتين يتنافى مع المبادئ الإنسانية في احترام حرمة الميت ويتنافى مع الإجراءات القانونية واحترام عائلات المتوفين مذكرا بأن الحادث أسفر عن وفاة مشاركين في الرالي واصابة اثنين آخرين من جنسيات فرنسية وتم التدخل لإنقاذهما من طرف الحماية المدنية والحرس الوطني في ولاية توزر.

وأكد رئيس الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة، اعتزام الجامعة التتبع القضائي ضد من قام بالتقاط صور جثث حادث سقوط طائرتين في شط الجريد منتصف يوم السبت الماضي ونشرها.

ويذكر ان طائرتين خفيفتين سقطتا يوم السبت الماضي بشط الجريد في منطقة تقع بين ولايتي توزر وقبلي ونجم عن الحادث هلاك سائق ومرافقه في احدى الطائرتين واصابة راكبين اثنين أخرين في الطائرة الخفيفة الثانية.

