دعم التعاون العسكري بين تونس وعمان محور لقاء وزير الدفاع الوطني مع السفير الأردني

مثل دعم التعاون العسكري بين تونس والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تطويره، محور لقاء جمع وزير الدفاع الوطني عماد مميش، صباح اليوم بمقر الوزارة، مع سفير المملكة الأردنيّة الهاشميّة لدى تونس ماهر الطراونة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.



وأوضحت الوزارة أن هذا اللقاء يندرج في إطار الإعداد لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة.





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وعبّر وزير الدفاع الوطني عن ارتياحه للعلاقات التاريخيّة والأخويّة القائمة بين البلدين ، مؤكدا حرصه على مزيد دعم التعاون العسكري وتطويره وسبل تدعيم الشراكة الدائمة خاصة في مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات.



من جهته أكد السفير الأردني حرص بلاده على مزيد دعم التعاون المثمر في مختلف المجالات العسكرية والارتقاء به إلى أفضل المستويات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.