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القصرين : الحالة الصحية لقطيع الماشية بالجهة "عادية" وتوفر 125 الف رأس من أضاحي العيد لهذا العام

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 15:32 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين رضا القاسمي، أن الحالة الصحية لقطيع الأغنام بالجهة "عادية وخالية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمعدية" بإستثناء بعض الأمراض الفردية التي قال إنه "يتم في الإبان الإحاطة بها وتطويقها".

وبين قاسمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للفلاحة إنطلقت في القيام بحملات تلقيح قطيع الأغنام بالجهة ضد جدري الأغنام والحمى القلاعية، مع الحرص على المتابعة المتواصلة للحالة الصحية للقطيع عبر رفع تحاليل بشكل دوري للتثبت من سلامته، مؤكدا حرص المندوبية كل سنة على تسخير عدد من الأطباء البياطرة لتأمين المراقبة البيطرية للأضاحي فترة العيد وذلك بصفة تطوعية.

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و أوضح القاسمي الجهة تتوفر حاليا على مخزون لدى المربين يتكون من 125 ألف رأس من اضاحي العيد، موزعة بين 60 ألف رأس من الخرفان و40 ألف رأس من " البركوس" و25 ألف من الماعز .

ومن المتوقع أن تشهد أضاحي العيد هذا العام، في ظل التغيرات المناخية الصعبة التي مرت بها الجهة طيلة الموسم الفلاحي بسبب انحباس الأمطار وندرة المراعي الطبيعية ونقص المواد العلفية المركبة والخشنة وارتفاع سعرها، انخفاضا كبيرا مقابل ارتفاع أسعارها مقارنة بالسنوات الفارطة.


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