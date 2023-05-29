الهيئة التونسية للاستثمار تدعو المستثمرين الراغبين في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي اقيمت عليها مشاريع صناعية الى تقديم ملفاتهم

دعت الهيئة التونسية للاستثمار جميع المستثمرين الراغبين في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية قبل صدور المرسوم عدد 68 لسنة 2022، الى تقديم ملفاتهم عبر المنصة الرقمية للاستثمار المركزة لدى الهيئة.



وأوضحت الهيئة في بلاغ لها الاثنين، ان هذا الاجراء يأتي في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وأكدت في السياق ذاته أهمية الاستجابة للشروط التي يجب توفرها لتغيير صبغة الأراضي الفلاحية، وخاصة منها الطاقة التشغيلية والمساحة الدنيا لحوزة المشروع.



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ويخص المرسـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 ضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة ويهدف إلى ضبط أحكام خاصة تتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.



وينص الفصل 28 من هذا القانون على انه "بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يتم تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية قبل صدور هذا المرسوم بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير، وذلك شريطة أن تتوفر فيها شروط ومقاييس تعتمد على أهمية الاستثمار وطاقة التشغيل وتسوية الوضعية الجبائية للشركة صاحبة المشروع والمحافظة على البيئة، يتم تحديدها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتعمير".





