بطولة ليتيل روك الامريكية للتنس - مواجهة تونسية خالصة في الدور السادس عشر بين اسكندر المنصوري وعزيز دوقاز

سيكون الثنائي التونسي اسكندر المنصوري المصنف 291 عالميا وعزيز دوقاز المصنف 220 عالميا في مواجهة مباشرة يوم الثلاثاء في اطار الدور السادس عشر لبطولة ليتيل روك الامريكية للتنس التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة.

وكان اللاعبان قد اعفيا من خوض الادوار التمهيدية لهذه البطولة التي تندرج ضمن دورات التحدي بمجموع جوائز مالية قدرها 80 الف دولار.

يذكر ان عزيز دوقاز كان قد تقدم 6 مراكز في اخر تصنيف عالمي للاعبي التنس المحترفين شانه في ذلك شان اسكندر المنصوري الذي حقق قفزة ب10 مراتب.

