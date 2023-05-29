Babnet

بطولة ليتيل روك الامريكية للتنس - مواجهة تونسية خالصة في الدور السادس عشر بين اسكندر المنصوري وعزيز دوقاز

اسكندر المنصوري
Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 12:33 قراءة: 0 د, 25 ث
      
سيكون الثنائي التونسي اسكندر المنصوري المصنف 291 عالميا وعزيز دوقاز المصنف 220 عالميا في مواجهة مباشرة يوم الثلاثاء في اطار الدور السادس عشر لبطولة ليتيل روك الامريكية للتنس التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة.
وكان اللاعبان قد اعفيا من خوض الادوار التمهيدية لهذه البطولة التي تندرج ضمن دورات التحدي بمجموع جوائز مالية قدرها 80 الف دولار.
يذكر ان عزيز دوقاز كان قد تقدم 6 مراكز في اخر تصنيف عالمي للاعبي التنس المحترفين شانه في ذلك شان اسكندر المنصوري الذي حقق قفزة ب10 مراتب.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267426


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 29 ماي 2023 | 9 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:18 19:33 16:07 12:24 05:03 03:15
Babnet
27°
 Babnet27° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1825°-1725°-1825°-1927°-19
  • Avoirs en devises
    21704,0

  • (26 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33757 DT        1$ =3,10450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mai)   317,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    