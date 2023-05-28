كاس العالم ( الارجنتين 2023) - الاروغواي - تونس 1-صفر

متابعة - انهزم المنتخب التونسي اليوم في الجولة الثالثة للدور الاول من كاس العالم ( الاجنتين 2023) )( المجموعة الخامسة) امام منتخب الارغواي بنتيجة 0-1 .

وسجل فرانكو غونزاليز الهدف الوحيد لمنتخب الارغواي من ضربة جزاء في د90 زياد 2



وتاهل عن المجموعة الخامسة منتخبا انقلترا والاروغواي فيما احتل المنتخب التونسي المركز الثالث في مجموعته برصيذ 3 نقاط . ويبقى تاهله الى الدور الثاني رهين حصوله على مكان ضمن افضل اربع منتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات. ويتعرف المنتخب التونسي على مصيره بعد نتيجة مباراة فرنسا وهونداوراس ...





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انهزم المنتخب التونسي اليوم في الجولة الثالثة للدور الاول من كاس العالم للاواسط ( الاجنتين 2023) )( المجموعة الخامسة) امام منتخب الارغواي بنتيجة 0-1

وسجل فرانكو غونزاليز الهدف الوحيد لمنتخب الارغواي من ضربة جزاء في د90 زياد 2

وتعادل منتخب العراق مع منتخب انقلترا صفر لصفر لحساب نفس المجموعة.



وتاهل الى الدور الثاني للمونديال الشبابي عن المجموعة الخامسة منتخبا انقلترا الاول في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط والاروغواي ثانيا برصيد 6 نقاط فيما احتل المنتخب التونسي المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط من فوزه الوحيد على منتخب العراق الذي احتل المركز الرابع الاخير بنقطة واحدة وخرج من الدور الاول.

ويبقى تاهل المنتخب التونسي الى الدور الثاني رهين حصوله على مكان ضمن افضل اربع منتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات. ويتعرف المنتخب التونسي على مصيره هذه الليلة بعد نتيجة مباراة فرنسا وهونداوراس التي تنطلق بعد ساعة تقريبا من الان



