تواصل الحملات التحسيسية وتحاليل التقصي حول سرطان القولون بالعديد من مراكز الصحة الاساسية

تواصل المصالح الصحية بولاية قبلي منذ بداية شهر افريل المنقضي، انجاز حملة للتقصي حول سرطان القولون شملت تنظيم خيمات تحسيسية وورشات حول التقصي المبكر للمرض، علاوة على انجاز تحاليل مجانية بالعديد من مراكز الصحة الاساسية وببعض المؤسسات الخاصة بالتعاون مع مجمع طب الشغل، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة علي الطبال



وعبر طوبال في تصريح لصحفي "وات" عن امله في ان يتحول التقصي حول سرطان القولون الى عادة يقبل عليها التونسيون على غرار الاقبال على التقصي المبكر حول سرطان الثدي في شهر اكتوبر الوردي، مشيرا الى ان سرطان القولون يمثل السرطان الثاني عند المراة والثالث عند الرجل



وبين ان التحليل حول سرطان القولون يهم الاشخاص من 50 الى 75 سنة ويجرى بصفة مجانية وسريعة لا تتطلب اكثر من 10 دقائق عبر فحص عينة من الفضلات البشرية للتثبت من ايجابيتها وبالتالي توجيه الحالات المشكوك فيها الى اخصائي امراض المعدة والجهاز الهضمي لمزيد التدقيق في الحالة ومتابعتها



وفي ذات الاطار، اشار كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية الى انه قد تم توزيع 300 تحليل على مختلف المؤسسات الصحية المعنية باجراء هذه التحاليل، والتي تشمل عددا هاما من مراكز الصحة الاساسية على غرار مركزي الصحة الاساسية بجمنة وجنعورة من معتمدية قبلي الجنوبية، اضافة الى مراكز الصحية الاساسية بدوز وسوق الاحد والفوار، فضلا عن اجراء بعض التحاليل بالتعاون مع مجمع طب الشغل بعدد من المؤسسات الخاصة، وقد تم الى حد الان اجراء 100 تحليل، تم اكتشاف ما بين 5 و10 حالات ايجابية من بينها، وتوجيهها الى طب الاختصاص لمزيد التشخيص والتاكد من الاصابة بالمرض



