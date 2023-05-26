مجلس وزاري للنظر في مشروع قانون للنهوض بالاستثمار، وقانون حول اقتصاد المعرفة، ومراجعة قانون المؤسسات الناشئة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع قانون للنهوض بالاستثمار، وقانون حول اقتصاد المعرفة، ومراجعة قانون المؤسسات الناشئة.



وتم خلال هذا المجلس عرض ابرز الملامح والتوجهات العامة لمشاريع القوانين المقترحةّ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة مساء اليوم الجمعة.



وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية أن تأخذ المشاريع المعروضة بعين الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي التونسي، والاستجابة لتطلعات الباعثين الشباب، هذا اضافة الى رفع العراقيل الادارية امام الاستثمار وجعل تونس وجهة لاقتصاد المعرفة.



