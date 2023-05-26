وزير الصحة في جينيف: تونس أحدثت لجنة قطاعية للحد من التأثيرات الصحية للتغييرات المناخية

أبرز وزير الصحة علي المرابط اليوم الجمعة، في ندوة دولية حول التأثيرات المناخية على الصحة عقدها منتدى هشاشة المناخ (CVF ) وذلك في إطار أشغال الدورة 76 لجمعية الصحة العالمية ( أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية) المنعقدة حاليا في جنيف، المجهود الوطني للحد من التأثيرات الصحية للتغييرات المناخية منها إحداث لجنة قطاعية للغرض تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة كافة الهياكل الصحية المتدخلة.



كما أشار إلى الدور الذي تلعبه وزارة البيئة في هذا المجال من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدي للتاثيرات المناخية سنة 2022.



ودعا الوزير منظمة الصحة العالمية وكافة المانحين لدعم الجهود التي تبذلها بلادنا لتحقيق الأهداف الواردة في هذه الإستراتيجية.



كما ألقى علي المرابط كلمة خلال الحوار رفيع المستوى حول "المبادرة العالمية الصحة من أجل السلام " بحضور عدد من وزراء الصحة العرب والأفارقة، مشيرا إلى دعم تونس لهذه المبادرة وشكرها لعمان وسويسرا (الدولتان الراعيتان للمبادرة) على الجهود المبذولة في هذا المجال والذي توليه تونس أهمية كبرى.



وذكّر وزير الصحة بهذه المناسبة بمبادرة سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار وحشد كافة الجهود لمجابهة جائحة كوفيد-19، تم اعتماده بالإجماع تحت رقم 2532.











