توننداكس ينهي تداولاته الأسبوعية على ارتفاع بنسبة 6ر1 بالمائة

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس " الأسبوع الممتد من 22 الى 26 ماي 2023 على ارتفاع بنسبة 6ر1 بالمائة مدركا مستوى 9ر8676 وفق بيانات الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.



وسجلت السوق ارتفاعا ملحوظا لحجم الاموال المتداولة من قبل المستثمرين، خلال اسبوع، ناهز 6ر91 مليون دينار من خلال تداول 3 كتل اسهم من بينها كتلة للتجاري بنك بقيمة 2ر7 مليون دينار.



وحل سهم الشركة التونسية للاتصالات السلكية واللاسلكية، في صدارة الاسهم الاكثر نشاطا وسجل ارتفاعا بنسبة 6ر18 بالمائة لينهي الاسبوع عند سعر 390ر4 دينار في حين كسب سهم اورسيكل 6ر15 بالمائة ليغلق عند مستوى 240ر19 دينار.



وتراجع سهم بي هاش للايجار المالي بنسبة 10 بالمائة ليقفل على سعر 610ر2 دينار وسط تداولات في حدود 31 الف دينار في حين تراجع سهم الوفاق الدولي بنسبة 9ر4 بالمائة ليقفل على سعر 600ر7 دينار.



