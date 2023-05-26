زغوان: المصادقة على 17 مشروعا ضمن برنامج التمكين الاقتصادي لسنة 2023 (المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية)

صادقت اللجنة الجهوية الفنية لبرنامج التمكين الاقتصادي بولاية زغوان على 17 مشروعا بقيمة تمويل قدرت بـ 363 ألف دينار بعنوان سنة 2023، وذلك من ضمن 23 ملفا قُدّم للغرض.

وذكر المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، جمال القرمازي، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المشاريع المصادق عليها في قطاعات مختلفة سيتم تمويلها تباعا اعتمادا على جاهزيتها وتوفر كافة عناصرها وإجراءاتها ومدى ملاءمتها للشروط المطلوبة، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن وزارة الإشراف حوّلت قسطا أوّل بقيمة 102 ألف دينار لتمويل المشاريع الجاهزة للتنفيذ.

وأكّد أن المنتفعين بهذا البرنامج هم من الفئات الفقيرة المنتفعة بالمساعدات المالية والعلاج المجاني، ومن العائلات محدودة الدخل المنتفعة بالتعريفة المنخفضة ومن الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسجلين جميعا ضمن برنامج الأمان الاجتماعي.

وأشار القرمازي إلى أن اللجنة الجهوية كانت قد صادقت في وقت سابق على 16 مشروعا باعتمادات بلغت 213 ألف دينار ضمن البرنامج المذكور في صيغته القديمة بعنوان سنتي 2021 و2022، مبرزا أن المشاريع المحدثة تخضع إلى متابعة دورية ومراقبة مستمرة إلى جانب الإحاطة بالباعثين لتذليل الصعوبات التي قد تعترضهم خلال فترة التنفيذ وذلك لضمان ديمومة هذه المشاريع.



