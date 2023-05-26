ارتفاع اجمالي استثمارات البنك الإفريقي للتنمية في القارة لتبلغ 8,2 مليار دولار سنة 2022

من مبعوثة "وات" فاتن الباروني - ارتفعت استثمارات البنك الإفريقي للتنمية بنسبة 37 بالمائة لتبلغ قيمتها 2ر8 مليار دولارا، سنة 2022، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال سنة 2021، وفق تقرير البنك السنوي حول نجاعة التنمية لسنة 2023.



وأظهر التقرير، الذي تم عرضه، الجمعة، خلال ندوة على هامش الاجتماعات السنوية 58 لمجموعة البنك الافريقي للتنمية بشرم الشيخ، مصر، ان 60 بالمائة من تمويلات البنك وجهت لفائدة قروض الاستثمار، مقابل 50 بالمائة سنة 2021.



وأشار البنك الإفريقي للتنمية أن هذا التطور في الاستثمارات يعكس العودة التدريجية إلى مستويات ما قبل انتشار وباء كوفيد -19.



واكد البنك العمل على تعزيز الاستثمارات التحويلية في المجالات الخمسة ذات الأولوية وهي توفير الغذاء وتزويد القارة بالكهرباء وتحقيق الادماج وتحويل إفريقيا إلى قطب صناعي وتحسين جودة العيش للسكان.



وبين في السياق ذاته، انه تمت تعبئة الاستثمارات خلال سنة 2022 بهدف تجسيم هذه الأولويات الخمس من خلال تخصيص نسبة 26 بالمائة منها للموافقات الممنوحة لتصبح إفريقيا قارة صناعية، و18 بالمائة من اجمالي الاستثمارات لفائدة "الادماج في إفريقيا" و9 بالمائة "للتزود بالكهرباء".



ووجه البنك، أيضا، نسبة 25 بالمائة من إجمالي الاستثمارات لتحسين جودة عيش سكان القارة و22 بالمائة منها لتوفير الغذاء لإفريقيا خاصة أن عدد الذين يعانون المجاعة قد ارتفع ليمر من 240 مليون شخصا سنة 2015 إلى 256 مليون شخصا سنة 2022.



ولفت البنك الى إطلاق المرفق الإفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ ، استجابة للتحديات التي فرضتها الحرب الروسيه الأوكرانية، وتحسين الاستثمارات المخصصة لتوفير "غذاء إفريقيا".



وأوضح رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، ان البنك "تمكن من تزويد نحو 3ر1 مليون شخص بالكهرباء، وتحسين وسائل النقل من خلال بناء أو إعادة تأهيل 833 كيلومترا من الطرقات، وتمكين 3ر12 مليون شخص من النفاذ إلى الماء وخدمات الصرف الصحي الجديدة أو المجددة فيما استفاد أكثر من 4 ملايين شخص من العمليات الموجهة للقطاع الخاص".



ويقيّم التقرير السنوي لنجاعة التنمية، الذي ينشر سنويا منذ 2011، مدى دعم ومواكبة البنك لمسار التنمية المستدامة في الدول الإفريقية.



ويسلّط التقرير الضوء خاصة على نجاعة المساهمات الممنوحة في المجالات الاستراتيجية الخمس ذات الأولوية للبنك التي تعد محركات التحول في إفريقيا



يذكر ان الاجتماعات السنوية الـ 58 التي تحتضنها شرم الشيخ من 22 إلى 26 ماي 2023 سجلت حضور اكثر من 3 آلاف مشارك من قادة الدول الإفريقية ومحافظي البنوك والفاعلين الاقتصاديين والممولين .



