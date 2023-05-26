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بطولة سكوبي المقدونية للتنس - عزيز دوقاز يخرج من الدور ربع النهائي بخسارته امام المجري مات فالكوز

Publié le Vendredi 26 Mai 2023 - 07:05 قراءة: 0 د, 20 ث
      
خرج لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 226 عالميا من الدور ربع النهائي لبطولة سكوبي المقدونية التي تقام على ملاعب ترابية وذلك اثر خسارته امام المجري مات فالكوز المصنف 283 عالميا بنتيجة صفر-2 (1-6 و1-6) يوم الخميس.
وكان عزيز دوقاز ازاح في الدورين السابقين لهذه البطولة المصنف من بين دورات التحدي الروماني فيليب كريستيان جيانو المصنف 299 عالميا والالماني لويس فيسيلس المصنف 315 عالميا بنفس النتيجة 2-1.


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