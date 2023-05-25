بطاقة إيداع بالسجن في حقّ النقابي الأمني نبيل العياري

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي نبيل العياري.



وحسب اذاعة موزاييك, فان جملة من التهم تم توجيهها الى العياري تعلقت بالخيانة الموصوفة وتهم أخرى من أجل شبهات التورط في جرائم ذات صبغة مالية لها علاقة بمداخيل ومصاريف النقابة.



