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بطاقة إيداع بالسجن في حقّ النقابي الأمني نبيل العياري

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 20:27 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي نبيل العياري.

وحسب اذاعة موزاييك, فان جملة من التهم تم توجيهها الى العياري تعلقت بالخيانة الموصوفة وتهم أخرى من أجل شبهات التورط في جرائم ذات صبغة مالية لها علاقة بمداخيل ومصاريف النقابة.

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